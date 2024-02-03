​​​​​​​Город Агдам готов ко дню голосования

В освобожденном от оккупации городе Агдаме создан участок № 57 Агдамского избирательного округа № 118, в котором смогут проголосовать 1 414 избирателей.

В освобожденном от оккупации городе Агдаме создан участок № 57 Агдамского избирательного округа № 118, в котором смогут проголосовать 1 414 избирателей.

Об этом находящемуся в Агдаме сотруднику Report сказала председатель участка Арзу Рагимова.

По ее словам, у входа в участок, расположенный в конференц-центре "Агдам", размещены агитационные плакаты всех кандидатов в президенты.

"Мы рады, что выборы пройдут на этом участке, расположенном в освобожденном Агдаме. Наш участок полностью готов ко дню голосования. Уже разосланы извещения избирателям, многие из которых сотрудники строительных компаний, осуществляющих восстановительные работы в районе", - отметила Рагимова.

Всего в городской избирательный округ №118 входит 3 избирательных участка на освобожденной территории Агдамского района.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов: от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.