Голосование на референдуме в Азербайджане завершилось

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Завершилось всенародное голосование (референдум), назначенное на 26 сентября 2016 года в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, начавшееся в 08:00 голосование завершилось в 19:00.

Отметим, что в связи с референдумом в Центризбиркоме зарегистрированы три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Гражданское общество" и "Муниципалитет". За процессом голосования следили 117 международных наблюдателей. Эти лица являются представителями и парламентариями около 35-ти стран, а также международных организаций, включая Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Еxit-poll провели Центр помощи и независимой консультации "За гражданское общество" (вместе с Французским институтом социологических исследований Opinion Way), Лига защиты трудовых прав граждан (вместе с американской организацией AJF&Associates Inc.), Центр независимых исследований ELS и Мониторинговый центр RƏY.