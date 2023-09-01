Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди

"Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди".
Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.
По его словам, на дороге Агдам-Ханкенди они ожидают уже четвертый день, и переговоры продолжаются.
"Сейчас мы ждем ответа. Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенный нами продовольственный груз не будет доставлен армянским жителям в Ханкенди".
Напомним, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало отправку продовольственного груза для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе по дороге Агдам-Ханкенди планируется доставить 40 тонн муки.
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям ХанкендиГенсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди "Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди". Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирз
"Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди".