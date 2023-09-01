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Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди

Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди "Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди". Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирз
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 12:07
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди

"Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди".

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

По его словам, на дороге Агдам-Ханкенди они ожидают уже четвертый день, и переговоры продолжаются.

"Сейчас мы ждем ответа. Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенный нами продовольственный груз не будет доставлен армянским жителям в Ханкенди".

Напомним, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало отправку продовольственного груза для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе по дороге Агдам-Ханкенди планируется доставить 40 тонн муки.

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Версия на английском языке Secretary general: ‘We will stay here until the goods we brought are delivered to the residents of Armenian origin in Khankandi’
Версия на азербайджанском языке Baş katib: “Gətirdiyimiz yüklər Xankəndidəki erməniəsilli sakinlərə çatdırılana qədər burada qalacağıq”

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