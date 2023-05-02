Гейдар Алиев - реформатор и гениальный мыслитель современности

В этом году Азербайджан отмечает знаменательное событие – 100-ю годовщину со дня рождения Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В этом году Азербайджан отмечает знаменательное событие – 100-летнюю годовщину со дня рождения Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"…Период начального развития суверенного Азербайджана, заложенный гением современности, реформатором, могучим мыслителем, общенациональным лидером азербайджанского народа великим Гейдар Алиевым и продолженный его преемником, сыном и воспитанником Ильхам Алиевым, когда Азербайджан приобрел достойнейшее место среди цивилизованных стран мира…" - из книги Вахдета Султан-заде "Дипломатия. Взгляд изнутри".

В рукописи дипломата встречается немало историй, связанных с великой личностью Гейдара Алиева, среди которых значимое место занимают воспоминания В. Султан-заде о личных встречах и беседах с Лидером страны. Также, в ходе личной беседы с одним из великих дипломатов СССР и Азербайджана я, будучи одним из членов команды, подготавливающих книгу, получил много ценной информации, которой хотел бы поделиться сегодня с читателями. Ниже представлены истории из жизни дипломата, связанные с Гейдаром Алиевым:

"…Вернувшись волею народа в 1993 году к власти, Гейдар Алиев взял на себя чрезвычайно тяжелую и историческую миссию спасения Азербайджана от экономического и политического кризиса, предотвращения распада государства и гражданской войны.

Был подготовлен план, предусматривающий оздоровление, реорганизацию впавшей в состояние коллапса национальной системы хозяйствования, обеспечение условий для заимствования новых технологий и проведение эффективной инвестиционной политики.

В контексте этого определялась нефтяная стратегия независимого азербайджанского государства. Ее полномасштабное осуществление началось с периода эффективных переговоров между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и 10 известными компаниями, представляющими 6 зарубежных стран. 20 сентября 1994 года был подписан "Контракт века" о совместном освоении месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" сроком действия на 30 лет.

Подписание этого контракта обуславливало не только экономическое, но и важное политическое значение. Он олицетворял твердую веру мирового сообщества, ведущих государств мира в прочность общественно-политической стабильности Азербайджана, будущее страны. Этим в основу азербайджанской экономики был заложен прочный фундамент для позитивного развития экономики и обеспечена динамичная интеграция страны в систему международных экономических связей. Азербайджан стал превращаться в одно из государств, принимающих активное участие в региональных международных экономических проектах.

Взяв бразды правления, Лидер также мотивировал становление и укрепление дипломатического корпуса страны. Мотивация включала в себя множество аспектов внешнеполитической сферы. Во-первых, вывод страны из международного изоляционного состояния. Во-вторых, обеспечение прорыва в информационной политике, обуславливающего благоприятный фон восстановления территориальной целостности Азербайджана. В-третьих, необходимость нивелирования азербайджанских военно-политических потерь, генерированных пагубной внешней и внутренней политикой НФА. В-четвертых, создание системы позитивных, всесторонних, отвечающих интересам молодой государственности отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. В-пятых, восстановление баланса взаимовыгодных эффективных связей с Россией, Китаем, государствами Запада, Ближнего и Среднего Востока. Осуществление этих задач опиралось на жесткую потребность в выборе носителей данных идей, материализующих их в контексте высокого дипломатического профессионализма. Подобный ракурс ретроспективного воззрения на проведение Гейдаром Алиевым вышеотмеченной титанической работы, невольно воскрешает в памяти его дальновидную мудрую политику направления молодых людей на учебу в ведущие дипломатические учебные заведения СССР в бытность его руководителем республики в советскую эпоху. Именно на такие кадры, выращенные его образовательной политикой периода СССР, стал опираться Гейдар Алиев на крутом переломе всей внешнеполитической доктрины Азербайджана, направленной на возрастание международного авторитета и признание мировой общественностью всей правоты борьбы Азербайджана за восстановление государственно-территориального комплекса страны. Он в соответствии с договоренностью с МИДом России приглашал на работу во внешнеполитическую сферу республики российских дипломатов азербайджанского происхождения. Это были профессионально подготовленные, высокообразованные дипломатические кадры, вышедшие как раз из той самой когорты молодых людей, направленных некогда Гейдаром Алиевым на учебу в те города Советского Союза, в которых имелись прославленные вузы в данном направлении…", - из описания Вахдетом Султан-заде истории становления азербайджанской дипломатии при Гейдаре Алиеве.

В период деятельности Вахдета Султан-заде в Туркменистане произошло одно из самых знаменательных событий в его жизни, когда 27 октября 2009 года Президент Г. Бердымухамедов в обстановке торжественного церемониала, в присутствии трехтысячной аудитории в столичном дворце "Рухиет" вручил ему государственную награду Туркменистана "За вклад в развитие братских отношений" - медаль "Ватана болан сойгуси учин" ("За любовь к Отечеству"). Награждение было приурочено к празднованию восемнадцатой годовщины независимости Туркменистана.

Спустя почти полгода после награждения В.Султан-заде государственной наградой, 19 января 2010 года в связи с окончанием срока пребывания в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла Эльхана Гусейнова, он был отозван в Баку. Временное исполнение обязанностей посла было возложено на Вахдета Султан-заде. Однако не прошло и месяца, как его вызвали в Баку, где он предстал перед Президентом Ильхамом Алиевым, объявившим о назначении В. Султан-заде Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане. Это событие произошло 10 февраля 2010 года.

Как говорил в беседе со мной В. Султан-заде: "Мгновенно меня посетила мысль, что, дожив до преклонных лет, я благодарен своей судьбе и считаю жизнь удавшейся! Первый подарок был преподнесен судьбою тем, что мне посчастливилось формировать профессиональную, морально-нравственную, духовно-психологическую стороны своей личности под влиянием величайшей в азербайджанской и мировой истории личности Гейдара Алиевича Алиева. Его гениальное умение убеждать людей, воспитывать их в духе патриотизма, преданности идеалам Родины, направлять, стимулировать их трудовую, интеллектуальную деятельность на благо всего общества, вдохновляло людей нашего поколения, вселяло оптимизм и уверенность в своих силах. Ведь еще Платон закономерно утверждал, что: "Качество государства зависит от качества людей, поэтому задача политики — обучение и изучение их". Всеми своими профессиональными и человеческими качествами я обязан его проникновенному, преобразующему каждого человека в его самых светлых проявлениях, влиянию.

Второй подарок судьба преподнесла мне на склоне лет, когда штурвал корабля нашего независимого государства оказался в твердых руках Ильхама Алиева, ведущего его по курсу, заданному великим Гейдаром Алиевым. Оценив мою трудовую деятельность, мой профессиональный опыт, Президент доверил мне важный участок нашей внешнеполитической сферы, тем самым окрылив меня и побудив к приложению еще больших сил для оправдания высокого доверия".

Среди многочисленных поклонников личности великого лидера Гейдара Алиева почетное место занимает Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. В своей книге Вахдет Султан-заде очень подробно рассказал и описал мероприятия, посвященные Гейдару Алиеву, которые проводились в братском Туркменистане. В книге автор писал: "…Радужность перспектив совершенствования всех форм двустороннего туркмено-азербайджанского сотрудничества, дальнейшего взаимообогащения и кристаллизации сути братских, добрососедских отношений между нашими государствами далеко не ограничивалась рамками именно этой сферы. Значительный пласт во всей системе двухсторонних отношений был представлен вектором культурного взаимообогащения, органически вплетенного в нее. Ибо традиционные тесные исторические, культурные связи, этническая и лингвистическая близость во многом определяли позитивный характер этого сотрудничества.

Приятно констатировать, что межгосударственные связи в этой сфере порой отражали большую взаимную пиететность, нежели в других областях.

Иллюстративным примером этого может служить чествование 90-летия великого государственного деятеля планетарного масштаба, подлинного ваятеля современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева. По моему приглашению из Киева на один день в Ашхабад 3 мая 2013 года прилетела депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова, которая проводила в Киеве презентацию книги о Гейдар Алиеве.

Все мероприятия были буквально пронизаны глубочайшим уважением к памяти Гейдар Алиева со стороны Президента Г. Бердымухамедова, который частенько во время наших встреч признавался в том, что боготворит эту личность, чья государственно-политическая деятельность многому научила его самого. И потому далеко не случайно на самом высоком правительственном уровне в Ашхабаде прошла презентация книги о Гейдар Алиеве из серии "Жизнь замечательных людей", переведенной моими стараниями на туркменский язык.

При этом осуществление перевода на туркменский язык и презентация издания в государственном масштабе, посвященные политическому лидеру другой страны является беспрецедентным для Туркмении и впервые за всю историю новейшего времени осуществлялось в республике.

Книга, посвященная жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана, была переведена на туркменский язык посольством Азербайджана в Туркменистане и издана Государственной издательской службой Туркменистана…"

Хотелось бы напомнить читателям, что Вахдет Султан-заде в соавторстве с Г. Аллахвердиевым дважды издал 6 томов книги "Гeйдap Aлиeв и Восток". Эти действительно уникальные издания были рекомендованы Министерством образования республики в качестве учебного материала. Одновременно, один из этих томов - "Гeйдap Aлиeв и Иран" - был перевед5н автором на персидский язык и распространен в Иране.

По словам В. Султан-заде именно принадлежность к школе государственно-политического, дипломатического самовоплощения великого Гейдар Алиева, оставившего яркое неподражаемое политическое и мировоззренческое наследие всему человечеству, и, в частности, своему народу всегда служила порукой успешной деятельности дипломата в Туркменистане.

В книге "Дипломатия. Взгляд изнутри" автор не обошел стороной и одно из важнейших событий в истории Азербайджана – Саммит ОИК в Касабланке: "Одним из самых знаменательных этапов в становлении дипломатии молодой Азербайджанской Республики, прорыва информационной и дипломатической блокады вокруг событий Нагорного Карабаха явилась 7-я юбилейная встреча глав государств – членов ОИК, состоявшаяся в Касабланке 9-14 декабря 1994 года и отмечавшая четверть века своего существования.

Еще в ноябре того же года Генеральный секретарь ОИК Халид Аль-Габид лично прибыл в Баку для передачи официального приглашения Президенту Алиеву к участию в саммите. Его прилет на собственном самолете явился признаком проявления особого уважения к личности Гейдар Алиева и признания его международного авторитета со стороны ОИК. Гейдар Алиев с благодарностью принял приглашение, отдав дань этике генерального секретаря ОИК и в силу непреходящего значения этого форума для Азербайджана. На нем предполагалось принятие двух жизненно важных для республики резолюций, провозглашавших Республику Армения агрессором, оккупировавшим часть азербайджанской территории.

К слову, Президента Азербайджанской Республики и сопровождающих его официальных лиц в аэропорту Касабланки встречал сам король Марокко – Его Величество Хасан II. Тем самым, марокканский монарх подчеркивал высочайшее уважение к личности Гейдара Алиева, проявляемое далеко не каждому прибывающему главе мусульманского государства.

По итогам визита Г. Алиева резолюция о конфликте между Азербайджаном и Арменией была единогласно принята главами государств ОИК уже на второй день форума (14 декабря). Вместо уже набивших оскомину, ни к чему не обязывающих формулировок "стороны конфликта", "армянские вооруженные формирования", было однозначно указано, что Республика Армения признается ОИК страной – агрессором. В связи с этим, документ содержал требование о выводе Арменией всех своих войск с оккупированных азербайджанских территорий, включая Шушу и Лачин. Совету Безопасности ООН было рекомендовано проявить настойчивость и решительность в выполнении ранее принятых четырех резолюций по данному конфликту.

В целом, юбилейная встреча глав государств-членов ОИК, вошла в историю современных международных отношений, как резолюциями по весьма актуальным проблемам исламского мира, так и констатацией ряда позитивных процессов, происходивших за 25 лет существования этой организации. В частности, резюмировалось организационное и политическое укрепление ОИК, повышения ее авторитета в международном сообществе и усиление привлекательности для других стран.

В результате этого расширились масштабы деятельности и глобализировались интересы ОИК. Диапазон ее действия не лимитируется рамками исключительно исламских странами, но и в определенной степени защищают и обеспечивают интересы мусульманских общин, образовавшихся в других странах мира.

Несомненно, столь активное и эффективное участие Азербайджана в таком представительном международном форуме, пробило брешь в информационно-дипломатической блокаде, которой с "легкой руки" зарубежной армянской диаспоры было подвержено наше государство. Форум способствовал укреплению авторитета азербайджанского государства в исламском сообществе, продемонстрировал искреннее уважение лидеров этих стран к личности его главы – Гейдара Алиева и признание в его лице государственно-политической фигуры международного масштаба…"

Но, еще задолго до событий в Касабланке Вахдету Султан-заде посчастливилось встретиться с на тот момент занимавшем пост первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдаром Алиевым. Встреча будущего Лидера азербайджанского народа и дипломата так же нашла свое место в книге последнего: "С Гейдаром Алиевичем Алиевым мне посчастливилось также беседовать около одного часа в присутствии только бывшего секретаря ЦК КП Азербайджана К. М. Багирова. Наша беседа состоялась в самое сложное время 1980 года, когда в планах советского руководства намечалось активно сотрудничать с Ираном с целью укрепления позиции СССР в этой стране.

Летом 1980 года я находился в отпуске и по рекомендации бывшего заведующего отделом ЦК КП Азербайджана по международным вопросам Намика Ахундова, был вызван на прием к первому секретарю ЦК КП Азербайджана Гейдару Алиеву. Он интересовался ситуацией в Иране и возможных мерах по осуществлению в стране советских инициатив и планов. Разговор шел в более чем откровенной атмосфере. Гейдара Алиевича интересовал буквально каждый нюанс внутриполитического положения в Иране, его всесторонний анализ и прогноз формирования возможных ситуаций, как в расстановке внутренних политических сил, так и влияния этих событий на изменение общемирового политического климата. В завершение беседы Гейдар Алиевич, выразив удовлетворение ее результатами, спросил:

- Все, о чем ты мне сообщил, является твоим личным мнением или также мнением посла Виноградова?

Этот вопрос не был для меня неожиданным и последовал четкий ответ:

- Это мнение – продукт коллективной деятельности посольства во главе с Виноградовым.

- Тогда почему Виноградов не сообщил мне об этом письменно?

- Гейдар Алиевич, в течение ближайшего времени к Вам поступит документ от Виноградова, отражающий все изложенное мною сейчас.

Руководитель республики пожал мне руку и пожелал благополучного прибытия в Тегеран. Прибыв туда, я доложил о разговоре послу. Последовало резюме:

- Ты представил Гейдар Алиевичу точную и объективную во всех отношениях информацию. А теперь все это изложи на бумаге и дай мне на подпись. Я полностью согласен с твоими оценками.

Владимир Михайлович Виноградов поручил мне подняться в шифровальную и составить телеграмму в Баку. Могу с гордостью сказать, что изложенное в Баку и в телеграмме отвечало абсолютной идентичностью…"

В завершении статьи, посвященной Великому Лидеру народа Азербайджана, я бы хотел еще раз процитировать старейшего дипломата нашей страны: "Я, пожалуй, сравнил бы процессы становления азербайджанской государственности, порожденные гигантской, титанической деятельностью Гейдара Алиева с возрождением из пепла птицы Феникс! Ведь мифологическая птица Феникс, обладающая способностью сжигать себя, а затем возрождаться и увязываемая в мифологии разных культур с культом Солнца, как никогда напоминает историю азербайджанской государственности, неоднократно исчезающую, но вновь регенерирующуюся из пепла исторических коллизий. И нет сомненья в том, что нынешний этап государственно-политического, социально-экономического и культурного развития, сконструированный великим государственным деятелем современной эпохи Гейдаром Алиевым на прочных монолитных основах общечеловеческих ценностей, будет пронизан дальнейшим процветанием азербайджанского народа и обретет такую же вечность, как и культ вечного светила!", - посол Вахдет Султан-заде.