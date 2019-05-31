Гюндуз Керимов: Необходимо упростить правила приема в адвокатуру

"В Азербайджане не слишком большое число адвокатов. За последние полтора года их число возросло с 800 до 1500".
Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы" сказал помощник первого вице-президента Гюндуз Керимов.
Он отметил, что рост числа адвокатов является очень хорошим явлением: "Однако ограничения в законодательстве, в частности, ограничения в связи с институтом представительства создали препятствия для обращения в суды лицам определенной категории, в особенности живущим вне Баку. По имеющейся у нас информации, есть районы, где осуществляет деятельность один адвокат. Поэтому необходимо упростить специализированные вопросы и правила приема в адвокатуру".
İsmayıl NəsibliАвтор новости