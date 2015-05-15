​Финансовый отчет политических партий в Азербайджане будет расследовать специальная структура

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Утверждена инструкция, связанная с предоставлением финансовых отчетов политическими партиями. В Правила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были включены также две структуры, созданные в связи с данным вопросом.

Как сообщает Report, выступивший на сегодняшнем заседании Центризбиркома зампред ЦИК Натик Мамедли проинформировал о некоторых актах нормативного характера. По его словам, при предоставлении политическими партиями отчетов, ЦИК должен проверять их соответствие требованиям. Рассмотрением финансовых отчетов партий займется созданный в ЦИК сектор.

В период выборов расследование может проводить также Контрольно-ревизионная служба.