Еще восемь автомобилей снабжения беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда для еще 8 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда для еще восьми автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что автомобили беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Отметим, что накануне в обоих направлениях беспрепятственно проехали 25 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.