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Еще восемь автомобилей снабжения беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Еще восемь автомобилей снабжения беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда для еще 8 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 10:46
Еще восемь автомобилей снабжения беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда для еще восьми автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что автомобили беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Отметим, что накануне в обоих направлениях беспрепятственно проехали 25 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarının daha 8 təminat və təchizat avtomobili maneəsiz hərəkət edib

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