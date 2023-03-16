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Эмин Гусейнов: На втором этапе в село Талыш планируется переселить еще 158 семей

Эмин Гусейнов: На втором этапе в село Талыш планируется переселить еще 158 семей На втором этапе планируется переселение еще 158 семей в освобожденное от оккупации село Талыш в Тертере.
Внутренняя политика
16 марта 2023 г. 15:50
Эмин Гусейнов: На втором этапе в село Талыш планируется переселить еще 158 семей

На втором этапе переселения в освобожденное от оккупации село Талыш в Тертере планируется возвращение еще 158 семей.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил журналистам специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Он сообщил, что в село Талыш на начальном этапе переселены 20 семей: "В селе Талыш на первом этапе полностью восстановлены и капитально отстроены 20 жилых, 9 нежилых зданий, а также инфраструктура. Село полностью газифицировано, созданы все условия для комфортного проживания жителей".

"На втором этапе в село планируется переселить еще 158 семей. Строительство домов для них будет завершено в кратчайшие сроки", - сказал Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "İkinci mərhələdə Talış kəndinə daha 158 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur"

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