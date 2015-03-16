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    ​Движение демократии и процветания обратилось в минюст для прохождения регистрации

    Документы подготовлены в соответствии с законом О неправительственных организациях (общественные объединения и фонды)

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Движение демократии и процветания Азербайджана для прохождения регистрации обратилось в министерство юстиции. Об этом Report заявил I заместитель председателя движения Вургун Эйюб. Он отметил, что документы подготовлены в соответствии с законом "О неправительственных организациях (общественные объединения и фонды)" и представлены в министерство юстиции.

    Отметим, что учредительное собрание Движения демократии и процветания Азербайджана прошло 21 февраля текущего года. На конференции председателем движения был избран экс-кандидат на пост главы партии Мусават Губад Ибадоглу. 

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