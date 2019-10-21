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Депутат Азербайджана: Увы, ЕС занял неадекватную позицию

Депутат Азербайджана: Увы, ЕС занял неадекватную позицию
© Report / Firi Salim

"Союз народа и власти в Азербайджане нерушим. Мы были свидетелями попыток радикальной оппозиции в стране и некоторых внешних сил провести незаконную акцию". 

Как сообщает Report, об этом, комментируя состоявшуюся 19 октября незаконную акцию оппозиции, заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли

Он отметил, что поправки, внесенные в закон "О свободе собраний", соответствуют Гаагской Конвенции по правам человека: "Ограничения, введенные в соответствии с поправками, отражены в Европейской конвенции по правам человека. Мы заимствовали их оттуда и приобщили к национальному законодательству". 

Однако, по словам А.Гусейнли, ЕС занял неадекватную позицию и вслед за ним, вероятно, последуют и ряд других международных организаций. Коснувшись действий азербайджанской полиции, А.Гусейнли отметил: "Действия полиции при разгоне митингующих во Франции и Испании не сравнить с действиями азербайджанской полиции. Несмотря на противозаконность акции, азербайджанская полиция действовала очень выдержанно и в рамках закона".

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