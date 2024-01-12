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Депутат: 2023 год будет золотыми буквами вписан в историю современного Азербайджана

Депутат: 2023 год будет золотыми буквами вписан в историю современного Азербайджана 2023 год будет золотыми буквами вписан в историю современного Азербайджана. В последние несколько лет государство переживает свой самый мощный период, благодаря не только экономическим показателям, но и повышению международного авторитета после победы в 4
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 11:41
Депутат: 2023 год будет золотыми буквами вписан в историю современного Азербайджана

2023 год будет золотыми буквами вписан в историю современного Азербайджана. В последние несколько лет государство переживает свой самый мощный период, благодаря не только экономическим показателям, но и повышению международного авторитета после победы в 44-дневной войне.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, новые реалии еще больше укрепляет репутацию Азербайджана во всем мире.

Депутат отметил, что в 2023 году восстановлен суверенитет на всей территории независимого Азербайджана: "Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо заявляет, что после успешных антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре 2023 года начался новый этап в историческом развитии нашего государства. Этот этап будет сопровождаться такими общенациональными процессами, как восстановление наших территорий, реинтеграция освобожденных от оккупации земель в общее правовое и социально-экономическое пространство, а также возвращение на родину наших вынужденных переселенцев. Конечно, все это плоды прагматичной политики руководства страны. Эта реальность еще больше укрепляет наш серьезный имидж и репутацию в мире".

По словам депутата, 44-дневная Отечественная война, меры, реализованные для обеспечения территориальной целостности Азербайджана в последующие 3 года, внешняя политика, и антитеррористические мероприятия, продлившиеся менее 24 часов, - это события, которые следует вписать в историю дипломатии и мировую военную историю.

"Наша страна сдержанно и терпеливо, шаг за шагом шла к этой цели под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - заключил Э. Аллахвердиев.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Yeni reallıq Azərbaycanın beynəlxalq reputasiyasını daha da möhkəmləndirir"

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