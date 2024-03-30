О нас

Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын.
Внутренняя политика
30 марта 2024 г. 07:16
Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын.

Об этом корреспонденту Report сказал бывший вынужденный переселенец из Лачына Расим Насиров.

Отметив, что азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила противника и вернула наши земли, Р.Насиров подчеркнул, что эта победа навсегда останется в славной истории Азербайджана.

"Я не могу выразить свои чувства словами. Я провел там 41 год своей жизни. Спустя 32 года я возвращаюсь на родину", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Лачын и село Забух отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Laçına qayıdacağım günü səbirsizliklə gözləyirdim

Самое важное

Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi