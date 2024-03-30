Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын.
Об этом корреспонденту
Отметив, что азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила противника и вернула наши земли, Р.Насиров подчеркнул, что эта победа навсегда останется в славной истории Азербайджана.
"Я не могу выразить свои чувства словами. Я провел там 41 год своей жизни. Спустя 32 года я возвращаюсь на родину", - добавил он.
Напомним, что сегодня в Лачын и село Забух отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.