Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын.

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын.

Об этом корреспонденту Report сказал бывший вынужденный переселенец из Лачына Расим Насиров.

Отметив, что азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила противника и вернула наши земли, Р.Насиров подчеркнул, что эта победа навсегда останется в славной истории Азербайджана.

"Я не могу выразить свои чувства словами. Я провел там 41 год своей жизни. Спустя 32 года я возвращаюсь на родину", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Лачын и село Забух отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.