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Азербайджан закупил 4 робота-миноочистителя с дистанционным управлением

Азербайджан закупил 4 робота-миноочистителя с дистанционным управлением Азербайджан закупил 4 современных робота-миноочистителя GCS (Global Clearance Solutions)-200 с дизельным двигателем, дистанционным управлением.
Внутренняя политика
9 декабря 2022 г. 18:43
Азербайджан закупил 4 робота-миноочистителя с дистанционным управлением

Азербайджан закупил 4 современных робота-миноочистителя GCS (Global Clearance Solutions)-200 с дизельным двигателем, дистанционным управлением.

Как сообщает Report, закупленные Министерством по чрезвычайным ситуациям роботы-миноочистители будут использоваться в освобожденных от оккупации районах для разминирования территорий, загрязненных противопехотными и противотанковыми минами.

Отметим, что силы и средства МЧС совместно с другими соответствующими государственными органами с первых дней были активно привлечены к работе по разминированию на освобожденных от оккупации территориях. Саперные группы Службы спасения особого риска министерства с января 2021 года проводят в Агдамском и Физулинском районах операции по разминированию.

В целях повышения качества и ускорения работ по разминированию в короткий срок была создана Н-ская воинская часть Службы спасения особого риска министерства, пункт дислокации которой находится в городе Барда. В настоящее время высокими темпами продолжается комплектование воинской части самой современной техникой и оборудованием.

Напомним, 9 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

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Версия на английском языке Azerbaijan purchases 4 remote-controlled mine-clearing robots
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kənardan idarəedilən 4 minatəmizləyən robot alıb

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