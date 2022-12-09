Азербайджан закупил 4 робота-миноочистителя с дистанционным управлением

Азербайджан закупил 4 современных робота-миноочистителя GCS (Global Clearance Solutions)-200 с дизельным двигателем, дистанционным управлением.

Азербайджан закупил 4 современных робота-миноочистителя GCS (Global Clearance Solutions)-200 с дизельным двигателем, дистанционным управлением.

Как сообщает Report, закупленные Министерством по чрезвычайным ситуациям роботы-миноочистители будут использоваться в освобожденных от оккупации районах для разминирования территорий, загрязненных противопехотными и противотанковыми минами.

Отметим, что силы и средства МЧС совместно с другими соответствующими государственными органами с первых дней были активно привлечены к работе по разминированию на освобожденных от оккупации территориях. Саперные группы Службы спасения особого риска министерства с января 2021 года проводят в Агдамском и Физулинском районах операции по разминированию.

В целях повышения качества и ускорения работ по разминированию в короткий срок была создана Н-ская воинская часть Службы спасения особого риска министерства, пункт дислокации которой находится в городе Барда. В настоящее время высокими темпами продолжается комплектование воинской части самой современной техникой и оборудованием.

Напомним, 9 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.