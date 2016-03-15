 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Артур Раси-заде представил доклад в Милли Меджлисе

    Обсужден доклад о деятельности Кабинета министров за 2015-й год

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен доклад о деятельности Кабинета министров за 2015-й год.  

    Как сообщает Report, в ходе своего выступления Огтай Асадов отметил, что доклад правительства издан в форме брошюры и роздан депутатам. 

    Председатель подчеркнул, что в представленном парламенту докладе Кабинета министров подробно проанализированы успехи государства в сфере социально-экономического развития под руководством президента Ильхама Алиева: "Как видно из доклада, в прошлом году отрицательные тенденции в мировой экономике усилились, значительно ослабла экономическая активность. Естественно, это затронуло и Азербайджан. Целенаправленная политика под руководством президента Ильхама Алиева привела к меньшему влиянию событий, происходящих в мировой экономике, на экономику Азербайджана". 

    О.Асадов отметил, что в прошлом году ВВП вырос на 1,4.

    Затем премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде приступил к представлению доклада о деятельности Кабинета министров за 2015-й год.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi