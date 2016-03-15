Артур Раси-заде представил доклад в Милли Меджлисе

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен доклад о деятельности Кабинета министров за 2015-й год.

Как сообщает Report, в ходе своего выступления Огтай Асадов отметил, что доклад правительства издан в форме брошюры и роздан депутатам.

Председатель подчеркнул, что в представленном парламенту докладе Кабинета министров подробно проанализированы успехи государства в сфере социально-экономического развития под руководством президента Ильхама Алиева: "Как видно из доклада, в прошлом году отрицательные тенденции в мировой экономике усилились, значительно ослабла экономическая активность. Естественно, это затронуло и Азербайджан. Целенаправленная политика под руководством президента Ильхама Алиева привела к меньшему влиянию событий, происходящих в мировой экономике, на экономику Азербайджана".

О.Асадов отметил, что в прошлом году ВВП вырос на 1,4.

Затем премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде приступил к представлению доклада о деятельности Кабинета министров за 2015-й год.