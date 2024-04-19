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Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха

Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха Достигнута договоренность с Арменией о возвращении Азербайджану 4 сел Газаха.
Внутренняя политика
19 апреля 2024 г. 17:32
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха

Достигнута договоренность с Арменией о возвращении Азербайджану 4 сел Газаха.

Как сообщает Report, решение принято по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран.

"На начальном этапе процесса делимитации, Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы, с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада", - говорится в сообщении Госкомиссии по делимитации государственной границы Азербайджана.

Стороны постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан до 15 мая 2024 года.

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Версия на английском языке Armenia agrees to return four villages of Gazakh district to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin növbəti qələbəsi: Qazaxın 4 kəndi Azərbaycana qaytarılır

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