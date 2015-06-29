Али Гасанов: Они выступают против Азербайджана

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Каждый журналист не должен забывать, что он также представляет народ, нацию и государство. В ежедневной журналистской деятельности чувство преданности родине ни в коем случае не должно отступать на задний план".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

По его словам, некоторые силы ставят лицом к лицу народы, нации и этнические меньшинства: "В современном мире возникло настолько много стандартов, что ни Запад, принципы которого мы пытаемся внедрить, ни другие способные стать для нас образцами системы, к сожалению, исходя из объективной реальности, на сегодняшний день не проводят политику в рамках единых стандартов.

Видно, что происходящие сегодня в мире процессы не происходят в той форме, как об этом пишут западные и другие печатные органы. Многие народы не являются террористами и дикими, как хотят их представить. Однако посмотрите, что им пришлось пережить за последние 10 лет, что они сделали с мусульманскими странами ради своих интересов".

Помощник президента отметил, что некоторые страны сегодня занимаются поисками в странах мира политических заключенных: "Наглядным примером политических заключенных может служить свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси. Избранный демократическим путем президент, набравший более 50% голосов избирателей, сегодня находится под арестом и ему может грозить казнь только лишь из-за того, что он не отвечает чьим-то интересам".

Очень жаль, что проживающие за рубежом и носящие азербайджанское имя и фамилию некоторые журналисты превратились в их цель. Сформировались антиазербайджанские сети, о деятельности которых мы проинформированы. Однако на сегодняшний день представители азербайджанских СМИ достаточно сильны и способны устоять перед подобными силами".

По его словам, некоторые великие державы хотят управлять определенными государствами: "Естественно, в их числе есть и Азербайджан. Сегодня Азербайджан обладает большими ресурсами, имеет свою политику и интересы. Мы должны пресечь подобные попытки и ответить отпором. Просто, великие державы хотят управлять нашим государством. Они выступают против Азербайджана. Осуществляемая сегодня и опирающаяся на волю народа независимая политика президента Ильхама Алиева не устраивает их, и поэтому, подобные силы выступают против этого".

Как отметил А.Гасанов, Азербайджан ждут важные, глобальные мероприятия: "Наша страна способна достойно встретить гостя. Никто не может отрицать этого. Никто также не может ставить нас в один ряд с государствами, где они создали хаос. Азербайджан уже на пути развития и будет придерживаться его и впредь. Естественно, роль медиа в этом важна".