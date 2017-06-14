Зюганов: Отец с детства говорил мне, что азербайджанцы очень надежные друзья

Москва. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает политику своего отца на развитие отношений с Россией. Об этом российскому бюро Report заявил лидер Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов.

"Мой отец лежал после войны в госпитале в Баку и к нему там очень хорошо относились. Он мне с детства говорил, что азербайджанцы очень надежные друзья", - заявил Г. Зюганов.

По его словам, множество открытых и теневых игроков в мире хотят вбить клин в отношения между Россией и постсоветскими странами.

"Поэтому нужно продолжать дружить несмотря ни на что. Я всячески приветствую развитие отношений. Считаю, что Гейдар Алиев приложил много усилий для этого. Президент Ильхам Алиев в этом плане продолжает политику отца", - сказал глава российской партии.

Зюганов отметил, что в Азербайджане русская культура и традиции находятся под охраной государства, а в школах свободно изучается русский язык.

Политик также прокомментировал введение в стране института вице-президентов. "С интересом следил за административной реформой в Азербайджане, когда вы ввели институт вице-президентов. Видел, как готовились Евроигры в Баку, и знаю какой огромный вклад внесла Мехрибан Алиева. Она прекрасно знает обстановку, очень легко и непринужденно общается с различными политиками и общественными деятелями. Думаю, она будет проводить в жизнь национальные интересы с упором на те лучшие традиции народа, которые складывались веками. Можно только пожелать успехов в этом нелегком деле", - сказал Г. Зюганов.