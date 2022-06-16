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Зурабишвили: Сотрудничество между странами Южного Кавказа следует поднять на новый уровень

Зурабишвили: Сотрудничество между странами Южного Кавказа следует поднять на новый уровень "Мы должны поднять на новый уровень сотрудничество между странами Южного Кавказа".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 12:52
Зурабишвили: Сотрудничество между странами Южного Кавказа следует поднять на новый уровень

"Мы должны поднять на новый уровень сотрудничество между странами Южного Кавказа".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на IX Глобальном Бакинском форуме.

Глава государства назвала Южный Кавказ стратегическим регионом, который может добиться трансформации и развития только в том случае, если регион станет пространством мира и стабильности: "Наша задача - вернуть этому региону его былую значимость".

С.Зурабишвили отметила, что Грузия высоко ценит участие Европейского Союза в процессе мирных переговоров и укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Zurabishvili: Co-op among South Caucasus countries should be raised to new level
Версия на азербайджанском языке Zurabişvili: “Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlıq yeni mərhələyə yüksəldilməlidir”

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