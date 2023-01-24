Журналист: Во Франции полицейское насилие чаще проявляется во время антиправительственных акций

Во Франции полицейское насилие в отношении протестующих чаще проявляется во время антиправительственных акций.

Во Франции полицейское насилие в отношении протестующих чаще проявляется во время антиправительственных акций.

Об этом французскому бюро Report заявил сотрудник парижского представительства турецкого агентства "Анадолу" Умит Дёнмез.

По его словам, французская полиция применяет двойные стандарты в вопросе разгона митингующих. Дёнмез отметил, что во время акции протеста сторонников террористической группировки PKK в Париже 19 января стражи порядка не предпринимали никаких действия для предотвращения провокаций и наблюдали за процессом со стороны.

"За свою журналистскую карьеру я видел множество акций протеста во Франции. Исходя из своих наблюдений, могу сказать, что французская полиция зачастую нетерпима к протестующим. В то же время я видел много разных подходов к акциям. В ходе акции сторонников PKK протестующие совершили множество провокаций. Несмотря на это, полиция не предприняла никаких мер, наблюдая за акцией со стороны", - отметил журналист.

По его словам, та же ситуация наблюдалась в ходе акции, прошедшей 23-24 декабря прошлого года. Тогда правоохранительные органы Франции привлекли в район проведения акции небольшое количество полицейских: "Сторонники PKK прибегали к провокациям, нецензурно выражались, разбивали витрины магазинов и даже открывали огонь. Полицейские не вмешивались. И лишь спустя какое-то время в район были стянуты дополнительные силы полиции, чтобы взять ситуацию под контроль".

Журналист отметил, что в ходе акции протеста французских граждан против пенсионной реформы правительства на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов применили против демонстрантов дубинки: "Полиция применяла силу по отношению ко всем участникам акции без разбора. Люди протестовали против изменений, внесенных правительством в пенсионную систему. И французская полиция применила силу. И это при том, что люди воспользовались своим правом на собрание, чтобы выразить мирный протест против повышения пенсионного возраста".