Завершился официальный визит президента Пакистана в Азербайджан

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта завершился официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна в Азербайджанскую Республику.

Как отмечает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Пакистана Мамнуна Хусейна и его супругу Мехмуду Мамнун в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.

