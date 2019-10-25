Заседание Совета глав правительств СНГ началось в Москве

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) началось сегодня в Москве.

Как передает российское бюро Report, азербайджанскую делегацию на заседании возглавляет премьер-министр Али Асадов.

В ходе заседания особое внимание будет уделено рассмотрению Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ.

Кроме того, что в ходе заседания СГП будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, ветеринарии, антимонопольного регулирования, развития радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, проведение Игр стран СНГ, а также сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Традиционно обширный блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ.