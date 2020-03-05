Заседание комитета по инвестициям Азербайджан-Великобритания намечено на осень

© Report https://report.az/storage/news/c6f26a6a4dee9626f95315d351e058e0/960af40f-adaf-4bc0-9e96-06e960133aaf_292.jpg

В этом году Великобритания и Азербайджан планируют провести диалог по внешней политике между министерствами иностранных дел.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"В этом году мы ожидаем два мероприятия в наших двусторонних отношениях - диалог по внешней политике между министерствами иностранных дел. Дату еще предстоит назначить. Также мы планируем провести заседание Совместного комитета по инвестициям, который, как мы надеемся, пройдет в Азербайджане этой осенью.", - сообщил посол.



