Заседание комитета по инвестициям Азербайджан-Великобритания намечено на осень

В этом году Великобритания и Азербайджан планируют провести диалог по внешней политике между министерствами иностранных дел.
Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"В этом году мы ожидаем два мероприятия в наших двусторонних отношениях - диалог по внешней политике между министерствами иностранных дел. Дату еще предстоит назначить. Также мы планируем провести заседание Совместного комитета по инвестициям, который, как мы надеемся, пройдет в Азербайджане этой осенью.", - сообщил посол.