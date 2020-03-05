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Заседание комитета по инвестициям Азербайджан-Великобритания намечено на осень

Заседание комитета по инвестициям пройдет в Азербайджане осенью

© Report

В этом году Великобритания и Азербайджан планируют провести диалог по внешней политике между министерствами иностранных дел.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"В этом году мы ожидаем два мероприятия в наших двусторонних отношениях - диалог по внешней политике между министерствами иностранных дел. Дату еще предстоит назначить. Также мы планируем провести заседание Совместного комитета по инвестициям, который, как мы надеемся, пройдет в Азербайджане этой осенью.", - сообщил посол. 


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