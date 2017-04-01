Замминистра энергетики Украины: Использование азербайджанского опыта будет развивать сферы энергосбережения Украины

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Киев. 1 апреля. REPORT.AZ/ 31 марта в Киеве состоялось заседание Украинской-азербайджанской рабочей группы по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Заседание проведено под председательством Первого заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Галины Карп.

Участники мероприятия обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества в энергетической сфере. В своем выступлении Галина Карп отметила важность для Украины диверсификации путей поставок энергоносителей. «Одним из перспективных направлений сотрудничества является поиск путей и маршрутов диверсификации энергопоставок с использованием существующих технических возможностей газотранспортной и нефтетранспортной систем Украины», - отметила Галина Карп.

«Мы готовы оказать поддержку и помощь азербайджанским компаниям, которые выходят на украинский рынок. По нашему твердому убеждению, использование азербайджанского опыта и технологий будет иметь значительное влияние на развитие сфер энергоэффективности и энергосбережения, а также будет способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергетическом балансе Украины», - отметила Первый заместитель Министра.

Кроме того, Карп заверила, что Украина заинтересована в реализации совместных с азербайджанской стороной инвестиционных проектов.

Директор Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины А. Лисниченко рассказал о широких возможностях ресурсной базы, инфраструктуры Украины для развития двустороннего сотрудничества, в частности в газовой сфере. Также обратил внимание на расширение конкуренции на рынке и использования возможностей диверсификации путей поставок энергоносителей.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние сотрудничества, в частности, в рамках ООО «МТП «Сарматиа», запуска Программы поставок SOCAR Energy Ukraine нефтепродуктов для государственных компаний, и провели консультации по активизации двустороннего сотрудничества в газовой сфере.

Также участники мероприятия уделили внимание вопросам возможностей поставок оборудования украинского производства для компаний нефтегазовой сферы, в частности нефтепереработки и систем транспортировки нефти и газа.

Участники мероприятия заявили о готовности изучить вопросы налаживания двустороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в сферах энергоэффективности, энергосбережения и внедрения совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Стороны подтвердили намерение способствовать на правительственном и корпоративном уровнях для практической реализации направлений сотрудничества.

По итогам заседания стороны подписали Протокол и договорились провести следующее заседание рабочей группы в городе Баку в 2018 году.