Замминистра: Азербайджан вносит вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО

Сегодня Азербайджан в качестве члена Исполнительного совета вносит ценный вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО

Сегодня Азербайджан в качестве члена Исполнительного совета вносит ценный вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил об этом на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Мы также активно работаем в Комитете по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта - комитете, который чрезвычайно важен для нас, поскольку наша страна долгое время страдала от вооруженной агрессии и оккупации", - отметил он.