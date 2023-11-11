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Замминистра: Азербайджан вносит вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО

Замминистра: Азербайджан вносит вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО Сегодня Азербайджан в качестве члена Исполнительного совета вносит ценный вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 16:25
Замминистра: Азербайджан вносит вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО

Сегодня Азербайджан в качестве члена Исполнительного совета вносит ценный вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил об этом на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Мы также активно работаем в Комитете по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта - комитете, который чрезвычайно важен для нас, поскольку наша страна долгое время страдала от вооруженной агрессии и оккупации", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan UNESKO-nun mandatının səmərəli həyata keçirilməsinə töhfə verir"

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