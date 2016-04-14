Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса прибыл в Азербайджан

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Курт Тонг находится с визитом в Азербайджане. Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, в ходе визита в Баку 14-15 апреля К. Тонг проведет ряд встреч с официальными лицами, азербайджанскими и американскими бизнесменами, а также студентами азербайджанских вузов.

В ходе встреч он обсудит вопросы экономического сотрудничества США и Азербайджана, экономическую ситуацию в стране, реформы, вопросы диверсификации экономики.

Отметим, что это первый визит К. Тонга в Азербайджан.