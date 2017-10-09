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    Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий прибыл в Азербайджан

    В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе программы Восточное партнерство

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард прибыл с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита Ж.-К. Беллард проведет ряд встреч с официальными лицами страны, в том числе  ожидается его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

    В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе программы ЕС Восточное партнерство.

    Напомним, очередной саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе. 

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