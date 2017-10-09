Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий прибыл в Азербайджан

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита Ж.-К. Беллард проведет ряд встреч с официальными лицами страны, в том числе ожидается его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе программы ЕС Восточное партнерство.

Напомним, очередной саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе.