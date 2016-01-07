Законопроект ​"О положении прав человека в США" представлен аппарату Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Законопроект "О положении прав человека в США" представлен аппарату Милли Меджлиса.

Об этом Report сообщил автор проекта, заместитель председателя комитета правовой политики и государственного строя Милли Меджлиса Ровшан Рзаев.

Он отметил, что законопроект уже зарегистрирован в аппарате Милли Меджлиса.

Р.Рзаев заявил, что данный законопроект не имеет ничего общего с межправительственными отношениями Азербайджан-США: "Во время презентации законопроекта я сказал, что межправительственные отношения находятся на высоком уровне. Парламенты США и Азербайджана вносят вклад в развитие положительных отношений между государствами в рамках взаимных интересов. Мне кажется, что межправительственные отношения будут постоянно развиваться. Парламентарии должны подумать, прежде чем предпринять какие-либо шаги. Если законопроект, подготовленный членом конгресса США Крисом Смитом, и предусматривающий санкции против Азербайджана, будет принят, то это может привести к большим препятствиям в вопросах урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в целом, в обеспечении территориальной целостности Азербайджана. Живущие в США армяне весьма заинтересованы в реализации подобных законопроектов, так как в конечном счете они поддерживают оккупационную политику Армении. Армяне стараются навредить Азербайджану".

Заместитель председателя комитета прокомментировал приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева президентом США Бараком Обамой на IV Саммит ядерной безопасности, который состоится в этом году в Вашингтоне: "Деловые отношения между президентами Азербайджана и США находятся на высоком уровне и идут по возрастающей. Думаю, что так продолжится и впредь. Однако по перечисленным причинам я однозначно остаюсь при своем мнении и не меняю свою позицию".