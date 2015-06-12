Вице-спикер парламента Австрии прибыл в Азербайджан

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В официальной церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015" также примет участие вице-спикер парламента Австрии Карлхайнц Копф.

12 июня Карлхайнц Копф с этой целью прибыл в Азербайджан..

Европейские игры в Баку являются первыми в истории Европейского континента, которые станут захватывающим и технически совершенным спортивным событием, включающим множество видов спорта. Игры пройдут с 12 по 28 июня.

В общей сложности в Баку будут проведены 20 спортивных состязаний: 16 по олимпийским видам спорта и четыре - неолимпийским видам спорта. Более шести тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны на протяжении 17 дней соревнований.

Баку был удостоен чести провести Европейские игры Европейским Олимпийским комитетом (EOC) в декабре 2012 года.