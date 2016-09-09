Встреча глав правительств и бизнес-форум стран ГУАМ пройдут в декабре

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 39-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ при участии представителей государств-членов и cекретариата ГУАМ.

Как сообщает Report, СНК рассмотрел вопросы политического взаимодействия в формате ГУАМ. Была заслушана информация председательствующей стороны о ходе продвижения проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития", а также рассмотрен и согласован проект резолюции "Сотрудничество между ООН и ГУАМ".

СНК обсудил вопросы подготовки к проведению встречи Глав правительств стран-членов ГУАМ в декабре текущего года, а также бизнес-форума ГУАМ, приуроченного к указанной встрече.

СНК обсудил комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области экономики и торговли, транспорта и транзита, туризма, кибербезопасности.

Помимо этого, СНК рассмотрел вопросы подготовки к очередному заседанию СМИД в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и согласовал проекты документов данного мероприятия.