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    Встреча глав правительств и бизнес-форум стран ГУАМ пройдут в декабре

    В Киеве состоялось 39-е заседание Совета национальных координаторов ГУАМ

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 39-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ при участии представителей государств-членов и cекретариата ГУАМ.

    Как сообщает Report, СНК рассмотрел вопросы политического взаимодействия в формате ГУАМ. Была заслушана информация председательствующей стороны о ходе продвижения проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития", а также рассмотрен и согласован проект резолюции "Сотрудничество между ООН и ГУАМ".

    СНК обсудил вопросы подготовки к проведению встречи Глав правительств стран-членов ГУАМ в декабре текущего года, а также бизнес-форума ГУАМ, приуроченного к указанной встрече.

    СНК обсудил комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области экономики и торговли, транспорта и транзита, туризма, кибербезопасности. 

    Помимо этого, СНК рассмотрел вопросы подготовки к очередному заседанию СМИД в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и согласовал проекты документов данного мероприятия.

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