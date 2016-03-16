Визит Ильхама Алиева в Анкару получил широкое освещение в турецких СМИ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Турецкие СМИ широко осветили визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну, его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждения между делегациями двух государств.

Как сообщает Report, агентство "Анадолу" написало: Ильхам Алиев: "Чем сильнее будет Турция, тем сильнее станет Азербайджан".

"Анадолу" написало еще одну статью под заголовком "Алиев прибыл в Турцию для исторического саммита".

На сайте Haberler в связи с данным визитом были опубликованы несколько статей под заголовками "Президент: Мы планируем досрочно завершить TANAP", "Между Турцией и Азербайджаном подписано 6 документов", "Объятие Эрдогана и Алиева стало основной темой повестки дня".

В Milliyet встречались статьи с такими заголовками: "Большой жест от Алиева: Он сегодня прибудет в Анкару", "Турцию не смогут заставить преклониться".

В связи с визитом Алиева на сайте sozcu.com.tr были опубликованы статьи с названием "Глава государства Азербайджана в Анкаре", "TANAP ускоряется" и т.д.

Среди главных в Hürriyət был заголовок "Президент Эрдоган: "Он показал, что является другом в трудные дни".

Одна из статей на сайте Haberturk называлась "Ильхам Алиев - гость президента Эрдогана".

На сайте телеканала NTV была обубликована большая статья в связи с данным визитом. Одна из них называлась "Эрдоган: Азербайджан показал, что является другом в трудные дни".

Среди заголовок агентства IHA можно отметить "Ответный жест Эрдогана на жест Алиева", "Президент Эрдоган встретился с президентом Алиевым".

На сайте haber7 была опубликована статься под названием "Искренние объятия Эрдогана и Алиева". Помимо этого на сайте вышли еще несколько статей под заголовками "Историческая встреча в президентской резиденции", "Сны России превращаются в кошмар", "Новые договора, подписанные с Азербайджаном", "Между Турцией и Азербайджаном подписаны новые документы", "Удивительные высказывания Эрдогана и Алиева".

В связи с визитом CNNTürk опубликовали статью под названием "Президент Эрдоган на совместной пресс-конференции с Алиевым".

Визит был широко освещен и в Türkiye Gazetesi, где опубликованы статьи под заголовками "Ильхам Алиев: Эрдоган хотел отложить визит, и я решил приехать сам", "Важные заявления Эрдогана и Алиева" и т.д.