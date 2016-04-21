Ведется подготовка к визиту в Азербайджан спикера Сейма Латвии и мэра Риги

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Осенью этого года в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Латвия.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече новоназначенного посла Азербайджана в Латвии Джаваншира Ахундова с министром иностранных дел этой страны Эдгарсом Ринкевичем.

На встрече также было обсуждено текущее состояние азербайджано-латвийских отношений. Стороны отметили важность двусторонних визитов для укрепления связей.

В этом плане было сообщено, что ведется подготовка к визиту в Азербайджан спикера Сейма Латвии Инары Мурниецы и мэра Риги Нильса Ушаковса.