В Узбекистане по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева выпущена памятная почтовая марка

По проекту и заказу Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане ООО "Государственное почтовое управление" этой страны выпустило памятную почтовую марку "Ozarbayjon xalqining Umummilliy Lideri Haydar Aliyevning 100 yilligi", посв

По проекту и заказу Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане ООО "Государственное почтовое управление" этой страны выпустило памятную почтовую марку "Ozarbayjon xalqining Umummilliy Lideri Haydar Aliyevning 100 yilligi", посвященную 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Центре.

Почтовая марка с изображением великого лидера изготовлена ​​в рамках "Года Гейдара Алиева", объявленного соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики.

Памятная почтовая марка будет отправлена в музеи Азербайджана и Узбекистана, представителям государств и правительств обеих стран, а также будет выпущена в оборот.

В Узбекистане продолжается цикл мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и Центр реализует ряд проектов с целью пропаганды богатого наследия великого лидера.