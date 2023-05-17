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В Узбекистане по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева выпущена памятная почтовая марка

В Узбекистане по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева выпущена памятная почтовая марка По проекту и заказу Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане ООО "Государственное почтовое управление" этой страны выпустило памятную почтовую марку "Ozarbayjon xalqining Umummilliy Lideri Haydar Aliyevning 100 yilligi", посв
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 08:45
В Узбекистане по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева выпущена памятная почтовая марка

По проекту и заказу Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане ООО "Государственное почтовое управление" этой страны выпустило памятную почтовую марку "Ozarbayjon xalqining Umummilliy Lideri Haydar Aliyevning 100 yilligi", посвященную 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Центре.

Почтовая марка с изображением великого лидера изготовлена ​​в рамках "Года Гейдара Алиева", объявленного соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики.

Памятная почтовая марка будет отправлена в музеи Азербайджана и Узбекистана, представителям государств и правительств обеих стран, а также будет выпущена в оборот.

В Узбекистане продолжается цикл мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и Центр реализует ряд проектов с целью пропаганды богатого наследия великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə xatirə poçt markası buraxılıb

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