В Турции проведены работы по благоустройству могилы Расулзаде

Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Амина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре.
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Облицовочные камни мемориала были заменены материалом более высокого качества, обновлены выцветшие надписи и флагштоки, благоустроена дорога, ведущая к могиле.
После завершения работ по благоустройству, накануне годовщины смерти Мамеда Амина Расулзаде, сотрудники посольства Азербайджана в Турции посетили могилу выдающегося общественно-политического деятеля.
Отметим, что работы были проведены в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде".