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В Турции проведены работы по благоустройству могилы Расулзаде

В Турции проведены работы по благоустройству могилы Расулзаде Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Амина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 23:24
В Турции проведены работы по благоустройству могилы Расулзаде

Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Амина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщили в дипмиссии.

Облицовочные камни мемориала были заменены материалом более высокого качества, обновлены выцветшие надписи и флагштоки, благоустроена дорога, ведущая к могиле.

После завершения работ по благоустройству, накануне годовщины смерти Мамеда Амина Расулзаде, сотрудники посольства Азербайджана в Турции посетили могилу выдающегося общественно-политического деятеля.

Отметим, что работы были проведены в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarının abadlaşdırılması istiqamətində kompleks işlər görülüb

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