В Турции проведены работы по благоустройству могилы Расулзаде

Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Амина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре.

Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Амина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре.

Как передает Report , об этом сообщили в дипмиссии.

Облицовочные камни мемориала были заменены материалом более высокого качества, обновлены выцветшие надписи и флагштоки, благоустроена дорога, ведущая к могиле.

После завершения работ по благоустройству, накануне годовщины смерти Мамеда Амина Расулзаде, сотрудники посольства Азербайджана в Турции посетили могилу выдающегося общественно-политического деятеля.

Отметим, что работы были проведены в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде".