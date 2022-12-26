Президент Азербайджана принял участие на заседании глав государств СНГ в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча лидеров СНГ.

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание глав государств СНГ.

Как сообщает Report, в заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент России Владимир Путин встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем было сделано совместное фото.

16:43

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча лидеров СНГ.

Как передает Report, саммит открыл президент России Владимир Путин.

Традиционная встреча, запланированная на 26-27 декабря, состоялась по инициативе российского лидера в Санкт-Петербурге.

На встречу в Северную столицу прибыли лидеры Азербайджана - Ильхам Алиев, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Армении - Никол Пашинян.

На полях неформального саммита СНГ также ожидаются двусторонние контакты Путина с главами Армении и Азербайджана. Трехсторонняя встреча не предусмотрена.