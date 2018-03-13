В российском международном журнале вышла статья, посвященная деятельности Фонда Гейдара Алиева

Москва. 13 марта. REPORT.AZ/ В первом номере авторитетного международного журнала "Мировая политика" за 2018 год опубликована статья "Роль неправительственных организаций в публичной дипломатии (на примере Фонда Гейдара Алиева)" преподавателя Академии государственного управления при Президенте АР, кандидата исторических наук Улькер Мехдиевой.

Как сообщает российское бюро Report, в статье проанализирована многосторонняя деятельность Фонда как организации, формирующая мнение о современном Азербайджане посредством успешной реализации ряда проектов в области науки, образования, культуры, СМИ.

Автор отмечает, что на сегодняшний день Фонд Гейдара Алиева является самой крупной и значимой общественной структурой не только Азербайджана, но и всего региона.

"Фонд Гейдара Алиева выступает организатором международных конференций и фестивалей, внося весомый вклад в формирование позитивного имиджа Азербайджана на мировой арене. Благодаря усилиям данной организации, в Баку на протяжении уже более десяти лет съезжаются гости из самых разных уголков мира", - говорится в статье.

Отмечается, что проведение столь масштабных мероприятий в Азербайджане стало возможным благодаря сотрудничеству Фонда с такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ISESCO, Программой развития ООН, Фондом населения ООН, ОИС, НПО "Vital Voice" и др.

Автор указывает, что представительства Фонда сегодня функционируют в России, США, Румынии, Турции. В частности, наиболее активную деятельность осуществляет представительство в России, возглавляемое вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой, которая ежегодно проводит научные конференции, презентации различных книг, организует показы фильмов, а также мероприятия в рамках акции "Справедливость к Ходжалы".

В статье отмечается, что в настоящее время об Азербайджане говорят во всем мире уже не просто как о нефтяном государстве постсоветского пространства, а как о стране с динамично развивающейся экономикой, сумевшей заявить о себе во всеуслышание благодаря успешному проведению значимых международных музыкальных и спортивных соревнований.

"Все это было бы невозможно без той массивной работы, которая на протяжении уже без малого пятнадцати лет осуществляется Фондом Гейдара Алиева во главе с Мехрибан Алиевой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая решение о назначении Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Республики, руководствовался, в частности, результатами проделанной ею работы в качестве руководителя Фонда", - говорится в статье.

В завершение статьи отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, реализующий проекты по пропаганде историко-культурного наследия Азербайджана, без преувеличения можно считать полноценным актором публичной дипломатии.

"Именно от эффективности его работы зависит имидж современного Азербайджана, способного в равной степени хорошо организовать как Евровидение, так и Игры исламской солидарности, и сделать это с присущей Западу педантичностью, но в то же время по-восточному с размахом", - резюмирует автор.

Отметим, что автор статьи Улькер Мехдиева является преподавателем кафедры государственной службы и кадровой политики Академии государственного управления при Президенте АР, членом Союза журналистов РФ и Международной федерации журналистов.

Ранее У.Мехдиева являлась помощником генерального директора Информационно-аналитического центра МГУ имени М.В.Ломоносова, а также возглавляла пресс-службу Всероссийского азербайджанского конгресса. В 2015 году на историческом факультете МГУ ею была защищена диссертация на тему "Роль азербайджанской диаспоры в развитии социокультурных связей между Россией и Азербайджаном (2003-2010 гг.)".

Журнал "Международная политика", в которой опубликована статья, включен в крупнейшие международные базы ERIH PLUS и Ulrich's Periodicals Directory.