В посольстве США прокомментировали cроки возобновления выдачи виз

"Зарубежные представительства США возобновят оказание обычных визовых услуг как можно скорее, однако конкретная дата пока неизвестна".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане касательно возобновления дипмиссией выдачи виз.

"В ответ на серьезные вызовы во всем мире, связанные с пандемией COVID-19, Государственный Департамент временно приостановил обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Как только позволят ресурсы, посольства и консульства будут продолжать оказывать срочные и важные для миссии визовые услуги", - отметили в посольстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.