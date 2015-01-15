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    В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований

    В Украине объявлен траур в связи с погибшими в результате обстрела автобуса

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с погибшими мирными жителями в результате обстрела автобуса. Об этом Report сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

    Также сегодня в Украине объявлен день национального траура по погибшим. 

    Напомним, 13 января в результате обстрела автобуса вблизи города Волноваха на трассе Мариуполь-Донецк погибли 12 человек, 16 получили ранения. 

    Согласно информации правоохранительных органов Украины, огонь был открыт боевиками  "Донецкой народной республики" из реактивных систем залпового огня "Град". 

    В заявлении посольства Украины в Азербайджане отмечается, что с момента установления режима прекращения огня погибло 130 мирных граждан Украины, а с начала российской агрессии против Украины – более 4,5 тыс. людей и 298 пассажиров рейса МН17.

    "Все невинные жертвы на востоке Украины погибли от российского оружия, которое Москва не перестает поставлять боевикам Донбасса. Поэтому террористы должны отвечать за свои преступления против человечности, а так называемые "ДНР/ЛНР" должны быть признаны международным сообществом террористическими организациями", - говорится в заявлении посольства. 

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