 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В посольстве Латвии в Баку будет открыта книга соболезнований в cвязи с кончиной посла

    Книга соболезнований будет открыта сегодня с 16:00 по 18:00 и завтра с 10:00 по 13:00

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В  посольстве Латвии в Азербайджане  будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной посла  Хардийса Бауманиса. Об этом Report сообщили в посольстве Латвии в Азербайджане.

    Согласно информации, книга соболезнований будет открыта сегодня с 16:00 по 18:00 и завтра с 10:00 по 13:00.

    Посол Латвии в Азербайджане Хардийс Бауманис скончался в Баку 6 апреля. Причиной кончины 47-летнего дипломата стали проблемы со здоровьем.

    Х. Бауманис являлся послом Латвии в Азербайджане с сентября 2010 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi