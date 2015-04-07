В посольстве Латвии в Баку будет открыта книга соболезнований в cвязи с кончиной посла

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В посольстве Латвии в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной посла Хардийса Бауманиса. Об этом Report сообщили в посольстве Латвии в Азербайджане.

Согласно информации, книга соболезнований будет открыта сегодня с 16:00 по 18:00 и завтра с 10:00 по 13:00.

Посол Латвии в Азербайджане Хардийс Бауманис скончался в Баку 6 апреля. Причиной кончины 47-летнего дипломата стали проблемы со здоровьем.

Х. Бауманис являлся послом Латвии в Азербайджане с сентября 2010 года.