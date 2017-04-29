В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с трагедией в этой стране

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью 24 человек в результате схода оползня.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, книга соболезнований будет открыта 30 апреля и 2 мая с 11 до 13 часов и с 14 до 16 часов.

Кроме того, 30 апреля в связи с объявленным трауром в посольстве будет припущен государственный флаг Кыргызстана.

Напомним, что в результате схода оползня в Ошской провинции Кыргызстана погибли 24 человека.