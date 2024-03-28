В Новой Каледонии на акции протеста против французского неоколониализма поднят азербайджанский флаг

В столице Новой Каледонии - Нумеа прошла очередная акция протеста против французского неоколониализма, в которой приняли участие тысячи людей.
Как сообщает Report, участники акции скандировали лозунги против неоколониальной политики Франции, требовали независимости.
Принявший участие в акции председатель правительства Новой Каледонии Луи Мапо выступил перед протестующими.
Участники подняли флаги Азербайджана, ООН и Новой Каледонии.
Азербайджанский флаг участники несли в первых рядах в знак благодарности за поддержку, оказываемую нашей страной Новой Каледонии в борьбе с неоколониализмом, у некоторых из них на рубашках были изображения флагов Азербайджана и канаков.