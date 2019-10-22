Азербайджан направил в Госдепартамент США и Конгресс официальные письма - ЭКСКЛЮЗИВ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала незаконный визит конгрессменов США в оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

В ответ на запрос Report она заявила, что подход ко всем иностранцам, незаконно посещающим оккупированные территории Азербайджана, одинаковый.

"Имена посетивших без разрешения несколько лет назад нагорно-карабахский регион членов американского конгресса Фрэнка Паллона и Джеки Спиера были включены в "Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". Недавно в список включили имя Джуди Чу. Посольство Азербайджана в США направило в Госдепартамент и Конгресс официальные письма", - сказала Л.Абдуллаева.

"Мы считаем, что сама Администрация разочарована несоответствующими официальной политике США провокационными действиями членов Конгресса. Понятно, что визит членов Конгресса на оккупированные территории Азербайджана финансировался правительством Армении", - добавила Л.Абдуллаева.