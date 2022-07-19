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В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз

В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 15:56
В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз

В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.

Как сообщает Report, делегацию Азербайджана возглавляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов, а делегацию ЕС - Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Стороны обсудят развитие двусторонних отношений ЕС-Азербайджан в части реализации приоритетов партнерства сторон и отраслевое сотрудничество. Также предметом обсуждений станет Восточное партнерство и реализация экономического и инвестиционного плана.

В то же время Совет сотрудничества продолжит обмен мнениями по политическим вопросам, включая региональные, демократию, верховенство закона и права человека.

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Версия на английском языке Фото18th meeting of EU-Azerbaijan Cooperation Council underway in Brussels
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının 18-ci iclası keçirilir

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