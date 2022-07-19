В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз

В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.

В Брюсселе проходит 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.

Как сообщает Report, делегацию Азербайджана возглавляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов, а делегацию ЕС - Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Стороны обсудят развитие двусторонних отношений ЕС-Азербайджан в части реализации приоритетов партнерства сторон и отраслевое сотрудничество. Также предметом обсуждений станет Восточное партнерство и реализация экономического и инвестиционного плана.

В то же время Совет сотрудничества продолжит обмен мнениями по политическим вопросам, включая региональные, демократию, верховенство закона и права человека.