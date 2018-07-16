В Брюсселе обсуждают реализацию программы "Восточное партнерство"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Брюсселе проходит заседание совета по иностранным делам Европейского союза, главной темой которого является программа "Восточное партнерство".

Как сообщает Report, на заседании участвуют главы внешнеполитических ведомств cтран ЕС.

На встрече министры обсудят ход реализации программы и подготовят единую позицию для предстоящей в октябре нынешнего года встречи глав ЕС и стран-партнеров программы.

Отметим, что программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.