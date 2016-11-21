В Баку пройдет заседание Совета по делам молодежи СНГ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 22–23 ноября в Баку состоится заседание Совета по делам молодежи стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в ходе заседания участники будут ознакомлены с информацией о развитии молодежного общественного движения в Азербайджане, обсудят ход выполнения Плана мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и подготовки проекта Плана мероприятий на 2018–2019 годы.

На заседании будут обсуждены вопросы организации работы социальных служб с уязвимыми группами молодежи, реализации в 2016–2017 годах в странах СНГ Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ", проведения в 2016 году Молодежных Дельфийских игр стран СНГ.

Члены Совета по делам молодежи стран СНГ примут участие в работе Международной конференции "Роль неформального образования в развитии молодежи", которая откроется в Баку 23 ноября.