В Баку проходит очередной раунд переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС.

Об этом Report заявил заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Денис Даниилидис.

По его словам, делегация ЕС по главе с представителем Еврокомиссии по вопросам торговли Петросом Сормелисом находится с визитом в Азербайджане.

"Делегация прибыла в Баку накануне. Стороны уже работают второй день",- заявил Д. Даниилидис.

В ходе встреч в Баку обсуждаются вопросы торговли.