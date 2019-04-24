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В Баку проходит очередной раунд переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС

В Баку проходит раунд переговоров по соглашению Азербайджан-ЕС

В Баку проходит очередной раунд переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС.

Об этом Report заявил заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Денис Даниилидис.

По его словам, делегация ЕС по главе с представителем Еврокомиссии по вопросам торговли Петросом Сормелисом находится с визитом в Азербайджане.

"Делегация прибыла в Баку накануне. Стороны уже работают второй день",- заявил Д. Даниилидис.

В ходе встреч в Баку обсуждаются вопросы торговли.

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