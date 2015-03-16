В Баку обсудят перспективы сотрудничества НАТО со странами-партнерами

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 19 марта в Баку состоится международная конференция "Последствия саммита НАТО в Уэльсе: сотрудничество между Североатлантическим альянсом и странами-партнерами".

Как сообщает Report, конференция организована посольством Румынии, которое выполняет функции координатора НАТО в Азербайджане и Институтом по правам человека и конфликтологии Национальной академии наук Азербайджана. В рамках конференции участники обсудят вопросы сотрудничества НАТО и Азербайджана, а также возможности разрешения нагорно-карабахского конфликта.

В работе конференции примут участие эксперты, представители и главы аккредитованных в Азербайджане дипмиссий, представители НАТО. В частности, ожидается выступление посла Великобритании в Азербайджане Ирфана Сиддига, а также руководителя связного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильяма Лахью.