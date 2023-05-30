В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Израиля в расширенном составе

30 мая в Баку началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Ицхака Герцога в расширенном составе, сообщает Report.

30 мая в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Ицхака Герцога в расширенном составе, сообщает Report.

12:15

30 мая в Баку началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Ицхака Герцога в расширенном составе.

Как сообщает Report, в ходе встречи президент Азербайджана поприветствовал Ицхака Герцога.

"Ваш визит в Азербайджан - это исторический визит. Спасибо, что приняли мое приглашение. Надеюсь, вам понравится пребывание в Азербайджане", - заявил Ильхам Алиев.

Президент Израиля в свою очередь заявил, что для него большая честь посетить Азербайджан: "Мы приехали сюда с открытым сердцем, с большой дружбой между нашими странами".

По словам Ицхака Герцога, президент Ильхам Алиев, пойдя по стопам общенационального лидера Гейдара Алиева, "создал уникальное место, которое является центральным для многих вещей, что важно для партнерства между Израилем и Азербайджаном".

"И многие области, которые вы обрисовали, еще многое можно обсудить. Я думаю, что это послание нашим народам. На многих уровнях. Во-первых, я считаю, что это послание о том, что евреи и мусульмане могут вместе сделать очень многое. Если они будут двигаться к миру, открытому диалогу вместе, и они смогут вместе нести миру добро. Во-вторых, это стратегические отношения, потому что мы влияем на весь регион в направлении мира, процветания и развития. Большое спасибо за это", - заявил президент Израиля.