В Баку началась первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана

© Report

Баку. 30 ноября. REPORT. AZ/ В Баку началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммеда Асифа.

Как сообщает Report, на встрече основное внимание будет уделено развитию трехстороннего сотрудничества, а также актуальным международным и региональным вопросам.

В преддверии трехсторонней встречи министры встретились в двухстороннем формате. Так, состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции Э. Мамедъярова и М. Чавушоглу, а затем - встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана Э. Мамедъярова и Х. М. Асифа.