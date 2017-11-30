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    В Баку началась первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана

    На встрече основное внимание будет уделено развитию трехстороннего сотрудничества, актуальным международным и региональным вопросам© Report

    Баку. 30 ноября. REPORT. AZ/ В Баку началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана  с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммеда Асифа.

    Как сообщает Report,  на встрече основное внимание будет уделено развитию трехстороннего сотрудничества, а также актуальным международным и региональным вопросам.

    В преддверии трехсторонней встречи министры встретились в двухстороннем формате. Так, состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции Э. Мамедъярова и М. Чавушоглу, а затем - встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана Э. Мамедъярова и Х. М. Асифа.

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