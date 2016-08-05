Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят вопрос о компенсации за сбитый Су-24

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Турция пока не выплатила России компенсацию за сбитый самолет Су-24, вопрос, наверное, будет обсуждаться на встрече президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Таийпа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, уже многое было сказано, в том числе в известном письме Эрдогана, а также в последующих телефонных разговорах лидеров. "Эти шаги и привели к возможности петербургского контакта двух лидеров. Надеюсь, приведут и к дальнейшей нормализации всего комплекса наших отношений с Турцией", - сказал помощник президента РФ.

На уточняющий вопрос, не снимает ли РФ требование о компенсации, он сказал: "Мы этот вопрос будем обсуждать".