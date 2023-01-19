Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении

Получение выходцами из Западного Азербайджана права вновь проживать на родной земле в пределах границ Армении принесет пользу обеим странам.

Получение выходцами из Западного Азербайджана права вновь проживать на родной земле в пределах границ Армении принесет пользу обеим странам.

Этими мыслями с турецким бюро Report поделился турецкий специалист по вопросам военной разведки, полковник Джошкун Башбуг.

По его словам, Армения должна положить конец несправедливому, провокационному подходу и обеспечить право азербайджанцев вернуться на земли предков.

"Азербайджан сейчас поддерживает желание азербайджанцев вернуться на свои земли, расположенные в пределах границ Армении. Этот процесс рано или поздно произойдет, и Армения должна принять эти условия", - отметил он.

По мнению Дж.Башбуга, Армения может выиграть от этого, поскольку платформа 3+3 откроет совершенно новую страницу в жизни этой страны: "Армения – самая бедная страна региона, и на Южном Кавказе платформа 3+3 наибольший импульс придаст именно ее экономике. Ереван должен понимать, что Азербайджан будет поддерживать своих соотечественников, пока выходцы из Западного Азербайджана будут жить в пределах границ Армении".